وزارة الأشغال: فتح طريق المطار بعد إزالة الجسر المنهار عليها/ فيديو

أعادت فرق وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح طريق مطار الملكة علياء الدولي بالاتجاهين بعد إغلاق مؤقت، إثر سقوط جسر مشاة على طريق، بعد اصطدام مركبة شحن به، بحسب ما ذكرت الوزارة الاثنين.

وقالت الوزارة إن كوادرها العاملة في الميدان، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام، قد تعاملت مع سقوط جسر مشاة على طريق مطار الملكة علياء الدولي، اثر اصطدام مركبة شحن به، ادى لاغلاق الطريق بالاتجاهين، فجر اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال اليوم الاثنين، أنه تم اغلاق الطريق امام الحركة المرورية، وتحويل حركة السير بالاتجاهين، إلى طريق الخدمات لحين ازالة الجسر، مشددة على أنه كان قد تم تعزيز عناصر السلامة العامة على مداخل التحويلات.

واشارت إلى أن كوادرها العاملة في الميدان عملت على قص الجسر باستخدم المعدات اللازمة والاليات لازالته، وسيتم ازالة العوائق كافة من عليه خلال فترة قصيرة، موضحة أنه تم ازالة نصف الجسر من احد المسارب، في حين العمل جار على ازالة العوائق كافة من على المسربين.

وأكد الوزارة، أنه قد تمت اعادة فتح الطريق بالكامل خلال اقل من ساعة، وذلك بعد الانتهاء من ازالة العوائق كافة.

ولفتت الوزارة، إلى أن سبب سقوط الجسر مسير مركبة شحن (قلاب) على الطريق وصندوقها الخلفي مرفوع، ما ادى الى اصطدام مركبات كانت تسير على الطريق حين سقوط الجسر.

وكانت إدارة الدوريات الخارجية قد اعلنت، اليوم الاثنين، انه نتج عن حادث سقوط جسر للمشاة على طريق المطار 4 إصابات.

وبين مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام ، ان جسرا للمشاة على طريق المطار قد تعرض فجر اليوم الاثنين لحادث صدم من قبل مركبة شحن، مما أدى إلى سقوطه على طريق المطار وإغلاقه بالاتجاهين.

وأضاف : نتج عن الحادث تضرر عدد من المركبات من بينها سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات، إضافة إلى اصابة اربعة اشخاص وصفت اصابتهم بالمتوسطة وتم اسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني.

وبين المندوب انه قد تم تحويل السير القادم من الجنوب الى عمان من خلال طريق المطار الى شارع 100، والسير القادم من عمان الى المطار الى طريق الخدمات والعمل ما زال جاريا على رفع الجسر عن الشارع العام.

ومن جانبه قال مدير الدوريات الخارجية، العقيد خليل الوريكات ان سبب حادث طريق الذي أدى الى سقوط جسر مشاة هو عدم إمتثال سائق تريلا قادم من الجنوب بإتجاه عمان لإرشادات إحدى الدوريات العاملة قبل منطقة سقوط الجسر، ما أدى الى ارتطام التريلا بالجسر.

لحظة أصطدام مركبة إسعاف بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار

#الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/Cv5zmXGCGF — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) September 19, 2022