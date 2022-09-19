إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين في حوارة، واعتقال فلسطينيين مسلحين حاولا العبور من الضفة الى كيان العدو
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جرينتش+2 11:17
هل ستغير ” منظمة شنغهاي للتعاون ” المعادلة السياسية والاقتصادية الدولية؟
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