إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين في حوارة، واعتقال فلسطينيين مسلحين حاولا العبور من الضفة الى كيان العدو
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جرينتش+2 11:17
“هيومن رايتس ووتش” تدعو السلطات الاردنية الى معالجة التدهور في حقوق الإنسان، ووقف اضطهاد المعارضة السياسية
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