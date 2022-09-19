فيفي عبده تهنئ الزعيم بقرب تصوير فيلمه “الواد وابوه”

شارك الفنان عمر ، نجل المرحوم مصطفى متولى، صورة مع خاله (شقيق والدته) الزعيم عادل إمام، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وعلق قائلاً: “ربنا يخليك لينا”، وذلك بعد الشائعات التي طالت الزعيم بإصابته بمرض ألزهايمر.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام قد كشف عن تطورات حالته الصحية، وما أثير عنها في الآونة الأخيرة، قائلًا: “الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، إنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقولي يا عصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني”.

فيفي عبده تهنئ ببدء تصوير فيلم “الواد وابوه”

ومن جانبها، هنأت الفنانة فيفي عبده، النجم القدير عادل إمام ونجله الفنان محمد إمام، بعدما تم الإعلان عن موعد تصوير فيلمهم الجديد الذي يحمل اسم “الواد وابوه”، والذي من المنتظر أن يتم بدء تصويره في أكتوبر المقبل.

ونشرت فيفي عبر خاصية أستوري على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، خبرا يحمل صورة عادل إمام ونجله وكتب عليها: ” بدء تصوير فيلم “الواد وابوه” في أكتوبر المقبل”، وعلقت على الخبر قائلة: “1000 مبروك الفيلم بالنجاح إن شاء الله”.

ومن المنتظر أن يجمع الفيلم بين الزعيم عادل إمام ونجله، ويعد هذا العمل بمثابة عودة الزعيم للسينما بعد غياب قارب الـ 12 عاما، حيث كان آخر أعماله السينمائية فيلم «زهايمر» للمخرج عمرو عرفة.

عمر متولي ينشر صورة مع الفنان عادل إمام بعد شائعات مرضه ويعلق: ربنا يخليك لينا ❤️ pic.twitter.com/A0QN3m8cGK — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 18, 2022