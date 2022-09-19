القبض على المشتبه بتورطهما في قتل أردني بشقة في القاهرة

أكدت السفارة الأردنية في القاهرة، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية المصرية قد ابلغتها بإلقاء القبض على المشتبه بتورطهما في جريمة قتل مواطن أردني في القاهرة أمس الأحد.

وتواصل السفارة، وفق ما اعلن مصدر فيها، التنسيق مع الجهات الامنية المصرية للوقوف على حيثيات ومستجدات القضية.

كما تنسق السفارة بشكل مستمر مع مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي على تواصل مباشر مع ذوي المواطن لترتيب إجراءات نقل جثمانه بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادثة مع من تم توقيفهما بشبهة ارتكابها.

وقامت السفارة الأردنية، فور علمها بالحادثة داخل شقة سكنية في القاهرة، منذ الأمس، بالتنسيق والتواصل المستمر مع الجهات الأمنية والصحية في جمهورية مصر العربية، لمتابعة كافة التفاصيل وتنسيق الإجراءات اللازمة لذلك.