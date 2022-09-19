إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين في حوارة، واعتقال فلسطينيين مسلحين حاولا العبور من الضفة الى كيان العدو

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتقال فلسطينيين اثنين ، كان أحدهما يحمل سلاح رشاش، وذلك خلال محاولتهما عبور السياج الأمني في الضفة الغربية، وتم نقل المشتبه بهما والسلاح الذي بحوزتهما الى اجراء مزيد من التحقيقات.

وبموجب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فأن الجنود المتواجدين في أبراج المراقبة رصدوا المشتبه بهما خلال محاولتهما اجتياز الحاجز الأمني المجاور لمدينة باقة الغربية وسط إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك تم ارسال عناصر من الجيش الإسرائيلي الى المكان وتم اعتقال المشتبه بهما.

وقد عثر على سلاح من طراز “كارلو ” بحوزة احد المشتبه بهما، وفي اعقاب عمليات تفتيش اضافية في المنطقة، اعتقل الجنود الإسرائيليون فلسطينيا اخر يرجح على أنه جزء من هذه الخلية.

اعتقالات وإطلاق نار على سيارة للمستوطنين في حوارة

وعلى صعيد متصل، ذكرت مواقع عبرية بأن مسلحين أطلقوا النار على سيارة للمستوطنين في حوارة قضاء نابلس فجر اليوم الاثنين .

ويشير تقرير أولي إلى أن إطلاق النار تم من سيارة مسرعة باتجاه سيارة إسرائيلية ، ونتيجة لذلك تم العثور على 3 ثقوب في السيارة التي أطلقت عليها النيران. ولم ترد انباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي غضون ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات من الخليل 4 مواطنين، هم: مازن جرادات من بلدة سعير، والشاب محمود وراسنة من الشيوخ، والمحررين أحمد، ومحمود أبو داود.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، الشاب راكز عواد، عقب اقتحام منزله في قرية تلفيت، فيما اقتحمت منزل الأسير بلال هاشم في جماعين وصاردت مركبة من داخله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق أخرى من مناطق متفرقة بدون الإبلاغ عن اعتقالات.