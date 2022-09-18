لأن الله يُمهل ولا يُهمل.. الأمن التونسي يستدعي الغنوشي وعلي العريض لاستجوابهما حول “إرسال جهاديين إلى سوريا”
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جرينتش+2 01:03
يُقلق إسرائيل ويُحقق فوائد كثيرة.. علماء فلسطين الأحرار يرحبون بقرار “حماس” استئناف علاقاتها مع سوريا
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