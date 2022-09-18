قبلة من معجبة سورية تُنغّص حياة المطرب هاني شاكر الزوجية

أعرب النجم هانى شاكر، عن غضبه الشديد من مذيعة فى إحدى القنوات علقت على مشهد الفتاة السورية التي قبلته تعبيرا عن حبها له، أثناء استقباله في سوريا.

وكتب هانى شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: “تعقيبًا على رأي مذيعة في إحدى القنوات أرفض بشدة أسلوبها في التعليق على مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه لم تره منذ أكثر من خمسة عشر سنة لم تقدر هذه المذيعة قيمة مشاعر الحب والإعجاب النقي الذي لا يتعدى كونه حب وتقدير معجبه لفنانها المفضل وحولت المشهد هي وغيرها لمادة سخرية لهذه الفتاة”.

وتابع هانى: “بل وتعدت حدودها بقولها إني لم أحترم زوجتي بل على العكس تمام هي التي لم تحترم نفسها عندما قالت هذه الجملة فالوطن العربي كله يعرف مدى حبى واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها ويعرف أيضًا مدي ثقتها في نفسها وفي أنا أيضًا للأسف كان تعليقًا دون المستوي المهني المطلوب”.

وكان النجم هانى شاكر قد احيا حفلا غنائيا كبيرا، يوم الخميس الماضي، فى دار أوبرا دمشق بسوريا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل أغنيته الجديدة “مصر وسوريا”، التى أشعلت حماس الجمهور ورددوها معا رافعين أعلام مصر وسوريا.

كما تفاعل الجمهور مع أغنيات هانى شاكر التى قدمها خلال الحفل وسط الزغاريد السورية، ومن أغنياته التى قدمها “حكاية كل عاشق”، و”علي الضحكاية”، تحت قيادة المايسترو عدنان فتح الله والفرقة الوطنية السورية للموسيقي العربية.