لأن الله يُمهل ولا يُهمل.. الأمن التونسي يستدعي الغنوشي وعلي العريض لاستجوابهما حول “إرسال جهاديين إلى سوريا”
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جرينتش+2 01:03
في كتاب جديد.. ترامب يتقمص روح هتلر، ويعرض على الملك عبد الله ضم الضفة الغربية “بمستوطناتها” الى الاردن
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