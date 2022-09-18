طقس حار اليوم الاحد، وانخفاض درجات الحرارة غدا وبعده

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غدٍ الاثنين، لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ولاسيما في شرق المملكة.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء غائمة جزئياً ومعتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة