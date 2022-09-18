اعتقال تجار ومروجي مخدرات بينهم أحد أخطر المروجين في الكرك

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات قد نفذوا، في اطار حملاتهم المكثفة ضد تجار ومروجي المواد المخدرة، عدة حملات وعمليات قبض القوا خلالها القبض على تجار ومروجي مواد مخدرة .

ففي لواء الرمثا نفذ العاملون في ادارة مكافحة المخدرات حملة امنية استهدفت عدداً من الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة اشخاص احدهم مصنف بالخطر وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي اقليم الجنوب داهمت قوة امنية شخصاً مصنفاً بالخطر جدا بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة والقي القبض عليه في محافظة معان وضبط بحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة ، فيما القي القبض كذلك في محافظة معان على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كميات من مادة الحشيش المخدرة .

كما قام فريق تحقيقي في محافظة الكرك بمتابعة احد اخطر مروجي المخدرات هناك وجرت مداهمة المركبة التي كان يستقلها بعد التأكد من حيازته لكمية من المواد المخدرة،إذ القي القبض عليه بعد أن حاول الفرار وبتفتيش المركبة ومنزله جرى ضبط 18 الف حبة مخدرة و 360 غم من مادة الهيروين المخدرة إضافة الى كف من مادة الحشيش المخدرة.