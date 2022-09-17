القائد المظفر حسن نصر الله يرحب ببيان حركة حماس إزاء إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات مع سوريا ويعتبره جديراً بالاحترام/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 06:19
نشوب حرب نووية بين روسيا والناتو سيؤدي لمقتل 80% من البشرية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني