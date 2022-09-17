حصيلة المأساة 14 وفاة و10 إصابات.. الامن يعلن إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة فجر اليوم السبت
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جرينتش+2 09:17
حصيلة المأساة 14 وفاة و10 إصابات.. الامن يعلن إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة فجر اليوم السبت
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