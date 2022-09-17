حصيلة المأساة 14 وفاة و10 إصابات.. الامن يعلن إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة فجر اليوم السبت

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، فجر اليوم السبت، انتهاء عمليات البحث عن وفيات في المبنى المنهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمان، بعد العثور على الجثة الأخيرة.

وقال السرطاوي في بيان صحفي: “بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبه ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض”.

وأضاف السرطاوي أن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 14 وفاة و10 إصابات، وذلك بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية.

وأكد أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين.

ومن جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، امس الجمعة، إن مدة إيواء العائلات المتضررة جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة في وسط العاصمة عمّان ” تكون “مفتوحة”.

وقد فُتح باب التبرع للعائلات المتضررة من خلال منصتي إي فواتيركم ومدفوعاتكم، لكن المفلح قال إن الحكومة “ستقوم بتغطية المصاريف كافة لاحتواء الأزمة”.