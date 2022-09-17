تكذيب خبر إصابة الزعيم بالزهايمر وتأكيد مشاركته بقيلم «الواد وأبوه»

رد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الشهير عادل امام على الإعلامي محمد الباز، الذي قال في برنامجه «آخر النهار» على قناة النهار، إن الزعيم عادل إمام لن يقدم أي عمل فني خلال الفترة المقبلة، بسبب تقدمه في السن، ذاكرا أن عادل إمام يبلغ من العمر 82 عاما، ويعاني من مرض ألزهايمر.

وقال عصام إمام في تصريح صحفي، إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ولا يعاني من أي شيء، وسيقدم فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الواد وأبوه» مع نجله محمد، نافيا إصابته بمرض ألزهايمر.

وقد طمأن المنتج عصام الجمهور العربي على صحة الزعيم، مؤكدا أنه سيتم التحضير للفيلم بعد اسبوعين.

وأعرب عصام عن استيائه الشديد من حديث الإعلامي محمد الباز عن الزعيم عادل إمام دون التأكد منه، قائلا: «هو يقول اللي عايز يقوله، مش عارف في إيه، ده أ ب أنك تتحرى من المعلومة اللي هتقولها، اسم عادل إمام كبير عشان كده كل الناس عايزه تعرف أخباره، كفاية كدا».