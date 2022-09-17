القائد المظفر حسن نصر الله يرحب ببيان حركة حماس إزاء إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات مع سوريا ويعتبره جديراً بالاحترام/ فيديو
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تكذيب خبر إصابة الزعيم بالزهايمر وتأكيد مشاركته بقيلم «الواد وأبوه»
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