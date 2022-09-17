السعودية ترحل زوجة ممثل حماس لديها، وتوقعات بإطلاق سراحه

رحلت السلطات السعودية “وجدان الشنطي”، زوجة ممثل حركة “حماس” السابق في المملكة إلى الأردن الدكتور “محمد الخضري”، في خطوة يتوقع أن يليها قرار بالإفراج عن زوجها المعتقل بالسجون السعودية منذ عام 2019.

وقال حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، اليوم السبت، إن “وجدان” تم ترحيلها إلى عمان، بعد احتجازها لأسبوع كامل في مركز ترحيل الشميسي بالعاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن محكمة سعودية قد وافقت على الإفراج الصحي عن “الخضري”، بسبب تدهور وضعه الصحي، إلا أن السلطات ما تزال تماطل في الإفراج عنه، حتى انتهت محكوميته بالسجن 6 سنوات مع وقف تنفيذ نصف المدة، في أبريل/نيسان الماضي.

ووصلت العلاقات بين السعودية و”حماس” لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة “محمد الخضري”، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، بعد أن اتهمتهم بدعم المقاومة الفلسطينية.

وفي أغسطس/ آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على “الخضري”، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وكانت السعودية تقيم علاقات طيبة مع حركة “حماس”، إلا أنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.