اجواء حارة نسبيًا إلى حارة بمعظم المناطق اليوم السبت وغدًا

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، لتعود حول معدلاتها العامة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 36 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 32 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 36 – 20، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة