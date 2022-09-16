وفقاً لـ "رويترز".. رئيسا الاستخبارات التركية والسورية يعقدان عدّة اجتماعات في دمشق تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين
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جرينتش+2 02:23
بسبب قتل إسرائيل للأطفال في غزة والضفة.. رئيس تشيلي يرفض تقبل أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد
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