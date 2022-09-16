بسبب قتل إسرائيل للأطفال في غزة والضفة.. رئيس تشيلي يرفض تقبل أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب “قتل إسرائيل للأطفال في غزة والضفة”.

فقد رفض بوريك لقاء السفير الإسرائيلي بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما خلال اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية خلال الليل.

وكان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب “قتل إسرائيل للأطفال في غزة”.

وذكر موقع “والا” أن أرزيلي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس التشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه “بحسب ما ورد فقد زعم التشيليون أن الرفض لم يكن عقابا لإسرائيل، وأنه تقرر تأجيل الحفل حتى أكتوبر. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة”، معتبرة أن “عدم استقبال السفير الإسرائيلي هو خرق خطير للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد بظلاله على العلاقات بين الجانبين”.

كما تم استدعاء أرزيلي، الذي استلم منصبه في يوليو، لإجراء محادثات مع وزير خارجية تشيلي يوم أمس الخميس.

وبحسب التقارير، فإن الرئيس التشيلي المناصر للقضية الفلسطينية، قد غضب بعد قيام قوات الاحتلال باعدام الفتى عدي صلاح ” 17″ عاما.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، فجر امس الخميس، أثناء اقتحامها بلدة كفر دان قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى عدي طراد صلاح برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في كفر دان.

الفتى الشهيد عدي صلاح