امريكا تقدم للاردن 10.15 مليار دولار على مدار 7 سنوات مقبلة

يوقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، في واشنطن، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، تؤطر الدعم الذي يُقدم للمملكة.

وسيسبق مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، الجمعة، محادثات ثنائية بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الساعة 6 مساء بتوقيت عمان، يليها مؤتمر صحفي مشترك.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم الولايات المتحدة نحو 10.15 مليار دولار على مدار 7 سنوات مقبلة للمملكة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وكان البيان المشترك الصادر عقب لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة جدة في تموز/يوليو عن عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، والتي تعتزم الولايات المتحدة عبرها توفير مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار سنوياً خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.

وتعد المذكرة الجديدة الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للأردن، والأطول من حيث المدة الزمنية، وتبنى على أكثر من 7 عقود من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتعكس مذكرة التفاهم التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، وتستهدف تلبية احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة الملك عبدالله الثاني.

تعد مذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها الجمعة المقبلة مذكرة التفاهم الرابعة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة الأولى في العام 2008 وشملت مساعدات بقيمة 660 مليون دولار سنوياً ولمدة 5 أعوام اعتباراً من 2010.

فيما جرى توقيع مذكرة التفاهم الثانية في 2015 وبقيمة مليار دولار أميركي سنوياً ولمدة 3 أعوام.

ووقع مذكرة التفاهم الثالثة في 2018 وبقيمة 1,275 مليار دولار سنوياً ولمدة 5 أعوام، حيث ستحل المذكرة التي ستوقع الجمعة محل مذكرة التفاهم الحالية التي ينتهي العمل بها في أيلول/سبتمبر 2022.