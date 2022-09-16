الأمن العام يعلن اليوم الجمعة إرتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13وفاة والاصابات الى 10

أعلنت مديرية الأمن العام، أنه وبعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت فرق الإنقاذ ظهر اليوم من الوصول إلى 3 جثث لأشخاص تحت الانقاض في عمارة اللويبدة وتم اخلاؤها، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات.

وأكدت المديرية، أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

وأكد مدير العمليات والتدريب في الدفاع المدني، العقيد فراس أبو السندس، الجمعة، أنه يصعب إعطاء وقت انتهاء لعملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار، كونها عملية إنقاذ وليست إزالة ركام، وبها صعوبات فنية.

وأضاف يقول، خلال وجوده أمام المبنى المنهار في اللويبدة، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن العملية تجري بحذر.

قال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن المفقود الأخير في عمارة اللويبدة المنهارة في مكان صعب.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الشخص المفقود الأخير هو سيدة، والعمل مستمر حتى الوصول إليها.