ما أعدل السماء.. إردوغان الذي بذل كل الجهود لإسقاط الأسد "يتمنى" لقاءه في سمرقند لو انه استطاع الحضور الى هناك
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جرينتش+2 07:31
الأمن العام يعلن اليوم الجمعة إرتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13وفاة والاصابات الى 10
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