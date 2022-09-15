الضفة تقاتل.. استشهاد الفتى عدي صلاح برصاص قوات العدو خلال مداهمتها لبلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم الخميس

جنين – استشهد الفتى عدي طراد صلاح (17 عامًا)، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب جنين.

فقد اصيب الفتى صلاح بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده بعد دقائق من وصوله مستشفى جنين الحكومي، بالاضافة إلى أن شابين آخرين أصيبا بجروح متوسطة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد قد أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 149، بينهم 34 شهيدًا في جنين.

وقد اندلعت مواجهات في البلدة عقب مداهما قوات الاحتلال لمنزلي عائلتي منفذي عملية الجلمة فجر أمس والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي كبير.

وأفاد شهود عيان أن وحدات خاصة وعشرات الدوريات اقتحمت البلدة من كافة المداخل، ونشرت تعزيزات وقامت باعتلاء أسطح العمارات ونصبت فرق القناصة، قبل أن تداهم منازل الشهيدين عبدالرحمن عابد، وأحمد عابد، ويخضع عوائلهما للتحقيق الميداني.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال عامر وعمر عابد أبناء عم الشهيد، وإبراهيم عابد، وعبدالله صلاح، وصخر مرعي، ورشاد أبو الهيجاء.

وأفاد مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال قد منع سيارات الاسعاف من دخول البلدة التي حوصرت وأغلقت كافة مداخلها.

كما اقتحمت قوات أخرى بلدة جبع جنوب جنين، وسط اشتباكات مسلحة، حيث اعتقل الشاب يوسف فشافشة بعد اقتحام منزل عائلته.

وفي بلدة كفر راعي، اعتقل المحرر أيسر الأطرش عقب اقتحام منزله، علمًا أنه أمضى في سجون الاحتلال 18 عامًا، بالإضافة إلى الشاب جلال ملحم.