تمهيداً لزيارة هنية لدمشق.. حماس تؤكد، في بيان إستثنائي، مُضيّها قُدماً بتطوير العلاقة مع سوريا وترفض أي مساس بها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:45
الضفة تقاتل.. استشهاد الفتى عدي صلاح برصاص قوات العدو خلال مداهمتها لبلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني