تمهيداً لزيارة هنية لدمشق.. حماس تؤكد، في بيان إستثنائي، مُضيّها قُدماً بتطوير العلاقة مع سوريا وترفض أي مساس بها
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ارتفاع حصيلة وفيات عمارة اللويبدة اليوم الخميس إلى عشرة، وتوسيع أعمال البحث عن محاصرين تحت الأنقاض
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