ارتفاع حصيلة وفيات عمارة اللويبدة اليوم الخميس إلى عشرة، وتوسيع أعمال البحث عن محاصرين تحت الأنقاض

قالت مديرية الأمن العام، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ ثد تمكنت من إخراج جثة عاشرة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه عشر وفيات وعشر إصابات.

وبحسب المديرية، ما زالت فرق الإنقاذ تواصل، اليوم الخميس، عملياتها وتتوسع في البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان .

وأضافت أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول للمحاصرين كافة.

وقد قرَّر مدَّعي عام عمَّان توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

ومن جانبه، قال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر إن العدد الإجمالي في حادثة انهيار عمارة اللويبدة 10 وفيات و10 إصابات.

وأشار في إيجاز صحفي، اليوم الخميس، إلى مؤشرات على وجود 4 أشخاص محاصرين في عمارة اللويبدة، مؤكدا أن 3 منهم في الطابق السفلي من العمارة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ مرحلة جديدة من عمليات الإنقاذ، وضعت من قبل لجنة فنية وستنفذ على شقين، مبينا أنه سيتم تدعيم أساسات المبنى، وإيجاد مداخل للآليات الثقيلة لإحداث ثغرات في سقف الطابق السفلي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة في عمليات الإنقاذ خطرة، وسيتم تنفيذها خلال ساعتين، مشددا “لن نترك الموقع حتى نتأكد بأنه لم يتبق أي محاصر”.