إخراج شخص حي خلال عمليات البحث اليوم الاربعاء لإنقاذ 10 أشخاص تحت أنقاض العمارة المنهارة في منطقة اللويبدة بعمان

تمكن فريق الإنقاذ في مديرية الأمن العام، ظهر اليوم الأربعاء، من إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى سكني منهار في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، وفق بيان مقتضب للمديرية.

وأضافت المديرية: “عشرون ساعة وجهود مكثفة بذلها فريق الإنقاذ لتحرير المصاب الثامن وهو شخص خمسيني، والذي حوصر تحت الأنقاض، لتكون حصيلة الوفيات والإصابات خمس وفيات وثماني إصابات”.

وكان مصدر مطلع قد اكد لقناة “المملكة”، اليوم الأربعاء، عن شهادات تشير إلى وجود أكثر من 10 أشخاص تحت أنقاض مبنى سكني منهار في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، والبحث جار لإنقاذهم.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إلى “معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء”.

وقال إن “رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه بالتحقيق في حادثة انهيار المبنى”، مؤكدا أن “عمليات البحث مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة”.

واضاف ان “طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة” .

وكان مصدر مطلع قد اعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن شهادات تشير إلى وجود 13 شخصا تحت أنقاض العمارة المنهارة في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، والبحث جار لإنقاذهم.

ونقل مراسل قناة “المملكة” عن أهالي العمارة أنه جرى “سماع صوت أحد المحاصرين تحت أنقاضها”، فيما تشير “الشهادات إلى أن من بين المحاصرين طفلة رضيعة وسيدة في الستين من عمرها ورجل”.

وأكد مراسل “المملكة” أن “كوادر الدفاع المدني تحاول تحديد موقع مصدر الصوت الذي يرجح أنه لشخص أربعيني تحت أنقاض العمارة المنهارة”، موضحا أن “آليات كبيرة دخلت الموقع مساء الثلاثاء، منها رافعة”.

وأدى انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان، امسالثلاثاء، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حصيلة غير نهائية في ظل استمرار عملية البحث عن ناجين بين الأنقاض.

وقال مدير الدفاع المدني العميد حاتم يعقوب جابر، إن هناك دلائل تشير إلى وجود أشخاص تحت الأنقاض في موقع انهيار عمارة اللويبدة.

وأكد جابر في تصريحات لإذاعة الأمن العام، صباح اليوم الأربعاء، أن مواطنين الذين تم إنقاذهم وإخراجهم من موقع الحادث أفادوا بوجود أشخاص آخرين في الموقع، حيث يتم العمل على انقاذهم.

وأضاف أنه يتم حالياً التواصل مع أحد الأشخاص الموجود تحت انقاض المبنى، حتى يتم الوصول إليه وإنقاذه.

كما تحدثت مديرية الدفاع المدني عن وجود محاصرين بين الأنقاض، وقالت: “هناك أصوات لأحياء تحت المبنى، يجري العمل لإنقاذهم”، حيث كان المبنى عند انهياره يضم ما بين 10 و20 شخصا .

ويعمل رجال الإنقاذ على إخراج الأنقاض بشكل يدوي نظرا لضيق المكان وتعذر وصول آليات ثقيلة بسبب طبيعة المحيط، الأمر الذي يُطيل من عملية البحث والإنقاذ، وفق مراسل “المملكة”.

وقد استُخدمت طائرة مسيرة لرصد محيط المبنى المنهار، واستعان رجال البحث والإنقاذ بكلاب للبحث عن مصابين وإنقاذهم.

هذا وقد أكد النائب لقطاع المناطق والبيئة في أمانة عمان الكبرى، المهندس حسام النجداوي، أنه تم اخلاء 4 عمارات محيطة بالمبنى المنهار في منطقة اللويبدة ونقل سكانها إلى مواقع آمنة وملائمة.

وقال في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن المبنى الذي انهار في منطقة اللويبدة يقارب عمره الزمني 50 عاما.

وأضاف انه لم يرد إلى الأمانة اية شكوى من قبل مالكها او القاطنين فيها عن وجود أي خلل او تشققات او اية تصدعات.

وبين النجداوي، ان لجنة السلامة العامة برئاسة المحافظ انعقدت مساء امس الثلاثاء، وتم اتخاذ بعض القرارات بخصوص الحادث، لتلافي حصول اي أخطار اضافية على سكان العمارات المجاورة للمبنى المنهار.

وأشار الى ان اللجنة الإنشائية العليا تعقد اجتماعا حاليا برئاسة الدكتور جمال قطيشات من وزارة الأشغال العامة تابع لمجلس البناء الوطني.