مصرع ضابط صهيوني، وإستشهاد أحمد وعبد الرحمن عابد في اشتباك مسلح فجر اليوم الاربعاء على حاجز الجلمة شرق جنين
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أجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة اليوم الاربعاء وغدًا
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