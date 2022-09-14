أجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة اليوم الاربعاء وغدًا

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تبقى حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتبقى الأجواء السبت، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 16، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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