محادثات بين قائد القوات المغربية ورئيس أركان الجيش الصهيوني

أجرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء ، مباحثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين وتوسيعه ليشمل مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وقد بدأ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية بلخير الفاروق، زيارة غير مسبوقة إلى إسرائيل. حيث جرت مراسم استقبال رسمية له في مقر قيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في استقبال المفتش العام للقوات المسلحة، الذي وصل إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي يُنظّمه الجيش الإسرائيلي حول التجديد والتحديث العسكري في تل أبيب بين 12 و15 سبتمبر/ايلول الجاري، بمشاركة 25 بعثة عسكرية، إضافة إلى 9 من قادة جيوش العالم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وبحسب مزاعم المفتشية العامة للقوات المسلحة المغربية، فإن “المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف يروم تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة”.

وقالت المفتشية المغربية : “تهدف هذه المشاركة أيضا إلى إرساء أُسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري”.