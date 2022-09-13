الاستخبارات الأميركية تحذر إسرائيل: حزب الله يستعد لعمل عسكري اذا لم يتم ترسيم الحدود البحرية والغازية مع لبنان
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«لتضمن نتيجة ممتازة لطبخاتك أصنعها وأنت جائع».. “أبو جوليا” شيف فلسطيني يتابعه ملايين المشاهدين
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