«لتضمن نتيجة ممتازة لطبخاتك أصنعها وأنت جائع».. “أبو جوليا” شيف فلسطيني يتابعه ملايين المشاهدين

إعداد: دنيا عبد القادر

من منا لا يعشق الوصفات الشامية، ولا سيما المطبخ الفلسطيني، خاصة حينما يقدمه طباخ محترف تربى على الوصفات والطعم الأصلي للأطباق الفلسطينية المميزة، مثل الطباخ الفلسطيني «أبو جوليا» الذي اشتُهر بوصفاته المبتكرة للأطباق العربية ولا سيما الفلسطينية، والذي نجح في وقت قصير في نقل الأطباق الفلسطينية المميزة من قلب غزة إلى لندن ليراها العالم أجمعه بل يحبها أيضًا وتصبح وصفاته في أوائل قائمة الطعام لعشاق الوصفات المختلفة.

الاسم الحقيقي

وُلد «أبو جوليا» في قطاع غزة وعاش بها حتى عمر الـ27 عامًا، وتعود أصوله إلى فلسطين، وهو يحمل الجنسية الفلسطينية، واسمه الحقيقي «محمد خالد السبيتي»، من مواليد 13 تموز/يوليو 1988، حصل على شهادته الجامعية في الأدب الإنجليزي، وهو متزوج من طبيبة فلسطينية، تدرس حاليًا الماجستير في بريطانيا، وفي الآونة الأخيرة رزقه الله مولود جديد أسماه «خالد».

بدايته

بدأت حكاية «أبو جوليا» مع المطبخ وهو في عمر الـ14، وتعلم الطبخ على يد والدته، التي تشاركه في بعض الأحيان في مقاطع الطبخ التي يصنعها. تعلم «أبو جوليا» في طفولته عما يزيد عن 10 طبخات فلسطينية، والتي بدأ بها رحلة التعلم، وعند سفره إلى لندن، حيث يعيش الآن، شعر بالحنين إلى أسرته، التي تعيش بعيدة عنه، فقرر حينها أن يستخدم الطهي، كوسيلة لوصف شعوره بالحنين إلى بلاده وأسرته، لذا شجعه أصدقاؤه على استخدام برامج المونتاج في إعداد فيديوهاته فقام «أبو جوليا» بإعداد فيديو احترافي بعض الشيء ونشره على صفحته في 17 آب/أغسطس 2020 ومن هنا انطلق وبدأت شهرته وحصد ملايين المتابعين على صفحاتهم عبر «فيسبوك» و«انستجرام» وقناة على «يوتيوب» والتي تحمل وصفات فلسطينية أصيلة ومميزة، أحبها الملايين ومست قلوب العربي والأجنبي.

عمله

يعمل مترجمًا في إحدى الشركات الكبرى في لندن وكان معروفًا بين أصدقائه بحبه لطبخ الأكلات التي تنتمي لجميع البلدان العربية. عمل «أبو جوليا» خلال وجوده في لندن كمساعد شيف في مطاعم عدة إحداها للشيف الشهير «جينارو كونتالدو»، لكنه ترك العمل في المطعم بعد أن شعر بأن هذا العمل لن يضيف له شيئًا جديدًا.

أطباق «أبو جوليا»

قدم العديد من الأعمال الخاصة بمجال الطهي، حتى أصبح من أشهر الطباخين المعروفين على المستويين العربي والعالمي، والفلسطيني بصفة خاصة، له العديد من الأطباق المتنوعة من الحلويات والسلطات وغيرها من أنواع الطعام الشهية، وله محتوى جذاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

من أشهر وصفاته: صينية سليق مكاوي، فرّوج الشواية، زربيان عدني بالدحاح، آيس كريم البقلاوة، شكشوكة الحلومي، منقوشة زعتر، برغر الشيش طاووق، والكبدة.

قنواته الافتراضية

يتابع «أبو جوليا» عبر «فيسبوك» أكثر من 7 مليون و900 ألف متابع، وعلى «يوتيوب» ما يزيد عن 900 ألف متابع، وعبر صفحة «انستجرام» لديه ما يزيد عن مليون و900 ألف متابع، وحوالي 2 مليون و300 ألف عبر «تيك توك».

من أشهر أقواله

– «إذا لم تطبخ بحب وشغف فلن تتذوق حلاوة طبخاتك أبدًا»

– «لتضمن نتيجة ممتازة لطبخاتك أصنعها وأنت جائع»

دنيا عبد القادر