تحديث مستمر.. الامن العام يعلن عن 5 وفيات و14 إصابة اليوم الثلاثاء إثر انهيار عمارة في منطقة اللويبدة وسط عمان/ فيديو

توفي 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، وفق ما أكدت مديرية الأمن العام ومصادر طبية.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت وفاة ثانية من تحت الأنقاض، مبينا أن أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، “لا زالت تتعامل مع الحادثة”، وأضاف بيان للمديرية عند نحو الساعة 10:30 أن فرق الإنقاذ وصلت إلى 3 جثث جدد تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إخراجها وإجلائها.

وأكد السرطاوي أن عددا من الإصابات جرى إخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جار للبحث عن آخرين.

وكانت مديرية الأمن العام قد اعلنت أنها تعاملت مع 7 إصابات فقط ووفاتين تم إخلاؤها من تحت الأنقاض في حادثة انهيار المبنى في اللويبدة، لغاية الآن، وأنها تعلن عن الإصابات أولاً بأول.

وبشأن أية إصابات أخرى قد تكون راجعت المستشفيات ولم تتعامل معها طواقم الدفاع المدني في موقع الإنهيار، سيتم حصرها والتحقيق بها لاحقاً والإعلان عن جميع الإصابات التي تسببت بها الحادثة بعد انتهاء التعامل معها.

كما أكدت أن فرق الانقاذ والاخلاء ما زالت مستمرة بعملها وبكامل طاقاتها للبحث واخلاء المحاصرين، اضافة الى استخدام كلاب البحث من قبل فريق البحث والانقاذ الدولي.

قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، قد أخلت الآن وفاة ثانية من تحت الأنقاض.

وبين أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل الآن مع الحادثة.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها.

كما وتؤكد المديرية على أنها الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الإصابات في الموقع، وأنها تعلن عنها أولا بأول دون تأخير، وأن الإصابات المبينة بأعلاه هي الإصابات التي تعاملت معها، خلال عمليات الإنقاذ.

وكان قد شخص وأصيب 14 شخصا إثر انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مستشفى لوزميلا، حازم البقاعين، إن المستشفى استقبلت، عند الساعة 7 مساء الثلاثاء، وفاة و13 إصابة، جراء انهيار المبنى السكني في اللويبدة، وجميع الإصابات يخضعون للعلاج.

وصرح مدير مستشفى الأمير حمزة كفاح أبو طربوش، إن المستشفى استقبل مصابا يبلغ من العمر 13 عاما، وحالته الصحية حسنة.

وقالت مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ المتخصصة تمكنت من إخلاء وفاة من تحت الانقاض، ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وكانت مديرية الأمن العام قد قالت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء 5 إصابات إثر انهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، وأضافت أنها تمكنت من إجلاء إصابة سادسة إلى المستشفى.

وأكدت المديرية أنها ما زالت تتعامل مع الحدث، والبحث وإجلاء المصابين.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى وجود عدد من المحاصرين بانهيار عمارة في اللويبدة.

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أوعز بالتحقيق في أسباب انهيار عمارة باللويبدة.

وأضاف الشبول، مساء الثلاثاء، من موقع الحادثة برفقة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، إن العمارة مكوّنة 4 طوابق وهي قديمة.

وأشار إلى أنه جرى إخلاء عدد من الإصابات (6 حالات) حيث إن حالتهم الصحية متوسطة، مبيناً أن عملية إخلاء المحاصرين لا تزال مستمرة من قبل كوادر الأمن العام ووزارة الصحة وأمانة عمّان.

ووجه الخصاونة الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليَّات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.

وعلى هذا الصعيد، قال أمين عام وزارة الصحة، الدكتور رائد الشبول، إن الطواقم الطبية قد وصلت للميدان في موقع انهيار المبنى السكني بمنطقة جبل اللويبدة.

وأضاف الشبول، في تصريح لـ (بترا) من موقع الحدث، أن جميع الطواقم الطبية مستعدة لأي تدخل طبي للمصابين، مبينا أنه جرى إخراج 6 مصابين حتى الساعة 5:50 مساء الثلاثاء وجرى نقلهم للمستشفى.

وأكد أن مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير مستعدان لاستقبال الحالات، وأن سيارات الإسعاف متواجدة في المكان ومجهزة بالأجهزة اللازمة.

كما كشف الشبول ، عن إيصال كوادر الدفاع المدني، للأكسجين إلى عالقين تحت أنقاض العمارة المنهارة في منطقة جبل اللويبدة.

وقال لقناة “رؤيا”، إن كوادر الدفاع المدني، أوصلت الأكسجين للعالقين تحت الانقاض، لضمان بقائهم على قيد الحياة، إلى حين وصول الكوادر لهم وإنقاذهم.

وفي وقت لاحق، قال مدير مستشفى لوزميلا، حازم بقاعين، إنه وصلت إلى المستشفى وفاة و6 إصابات حتى الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء، جراء انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.

وأضاف، في تصريح صحفي لـ (بترا)، أن المستشفى، بتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، يتعامل مع المصابين لتلقي العلاج المناسب

قال مدير شعبة العمليات في الدفاع المدني، أحمد الزيادات إن انهيار هذه العمارة السكنية المكونة من طابق تسوية و3 طوابق في اللويبدة، تبعه انهيار مبنى آخر بجانبها، مكون من شقتين سكنيتين.

وأضاف الزيادات لقناة “رؤيا”، أن العدد الإجمالي المقدر لعدد سكان العمارتين، يبلغ نحو 30 شخصا، مستدركا أنه لم ترد أي معلومات بعد، عن عدد الموجودين في العمارتين، لحظة الانهيار.

يتبع..