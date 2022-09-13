الاستخبارات الأميركية تحذر إسرائيل: حزب الله يستعد لعمل عسكري اذا لم يتم ترسيم الحدود البحرية والغازية مع لبنان
أهم العناوين
جرينتش+2 03:01
جنوح سفينة قادمة من مصر على شاطئ العقبة اليوم الثلاثاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني