الاستخبارات الأميركية تحذر إسرائيل: حزب الله يستعد لعمل عسكري اذا لم يتم ترسيم الحدود البحرية والغازية مع لبنان
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جرينتش+2 03:01
تلافياً للمزيد من التورط.. إسرائيل تدرس تقليص أنشطتها بالضفة، وتكليف أجهزة السلطة “المتراخية” بمصادمة شبان المقاومة
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