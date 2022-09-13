بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف الصناعة غداً الأربعاء

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم ( 56 ) لسنة 2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة أن على الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، تقديم طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية اعتبارا من الأربعاء الموافق 14/9/2022، خلال ساعات الدوام الرسمي، ولغاية الساعة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، كما بينت الهيئة أنه يمكن الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقد حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2022، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.