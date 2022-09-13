انخفاض الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وبعدة، ثم ارتفاعها الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الخميس معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول احيانا الى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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