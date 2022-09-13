الريفية “الحاجة نبيلة” تشيع البهجة باغنية “البامية شوكتني”/ فيديو

اشاعت الحاجة نبيلة، السيدة الريفية المصرية البسيطة، حالة من البهجة التي سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي، جراء العفوية والبساطة والموهبة الفطرية التي قدمت بها أغنية “البامية شوكتني” خلال لقاء مع النجمة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة “دي إم سي”.

وقد حقق مقطع فيديو أغنية “البامية شوكتني” بصوت الحاجة نبيلة في البرنامج ما يزيد عن ٩٠٠ ألف مشاهدة على صفحة “دي إم سي” عبر فيسبوك قبل مرور أقل من ٨ ساعات على نشره.

الحاجة نبيلة، صاحبة الصوت الذي صنع المفاجأة ليخطف القلوب في مقاطع فيديو، قامت ببثها بصحبة ابنها هيثم عبر تطبيق تيك توك، باتت تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل.

اما أبرز الأغنيات التي أشتهرت بها مقاطع الفيديو المنتشرة عبر السوشيال ميديا، فهي مأخوذة من الفولكلور العبي المصري، مثل “البامية شوكتني” و “أنا شرقاوية يا ولا”.

الحاجة نبيلة تبلغ من العمر ٦٠ عاما، وتنتمي لقرية سنهوت بمحافظة الشرقية، وقد أصبحت مقاطع الفيديو التي انتشرت لها تحقق ملايين المشاهدات.

وقد تحدثت الحاجة نبيلة المعروفة بـ”بلبلة الشرقية” عن كواليس إطلاق هذا اللقب عليها أثناء استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس بقولها: “الزعيم عادل إمام هو اللى أطلق عليا اللقب ده، ونفسى أشوفه واشكره بنفسى، وعندي ابن بيغني في الأفراح، والتاني بيعزف كولا”.

وكانت الإعلامية إسعاد يونس قد فاجأت جمهور البرنامج من خلال استضافة الحاجة نبيلة المعروف على السوشيال ميديا بأغانيها التي تصدرت التريند في وقت سابق، بفضل صوتها المميز، وموهبتها الغنائية الكبيرة، بأغاني عديدة من الفلكلور منها “البامية شوكتني”،