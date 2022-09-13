تحديث مستمر.. الامن العام يعلن عن 5 وفيات و14 إصابة اليوم الثلاثاء إثر انهيار عمارة في منطقة اللويبدة وسط عمان/ فيديو
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الريفية “الحاجة نبيلة” تشيع البهجة باغنية “البامية شوكتني”/ فيديو
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