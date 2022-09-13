التوجه لإلغاء التوقيت الشتوي والعمل بالصيفي طيلة العام

أكد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الثلاثاء، توجه الحكومة لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، ما يعني الغاء التوقيت الشتوي في الأردن.

وقال المصدر إن القرار لم يوقع حتى الآن، وإنما هو توجه للاستمرار بالعمل في التوقيت الصيفي طوال العام.

وكانت حكومة الخصاونة قد أصدرت بلاغا في أيلول العام الماضي يقضي بتقليص المدة المعمول بها في التوقيت الشتوي بالأردن ليبدأ التوقيت الصيفي في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.