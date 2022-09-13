اخلاء سبيل الزميل الكاتب عدنان الروسان بكفالة عدلية

قرر قاضي صلح جزاء عمان القاضي شرف ابو لطيفة الموافقة على طلب اخلاء سبيل الكاتب السياسي عدنان الروسان، وفق مصادر صحفية.

وقد جاء قرار اخلاء سبيل الروسان بكفالة عدلية قيمتها ألف دينار، بعد توقيفه لمدة شهر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي عاصم العمري، إن المحكمة أبلغته اليوم بالموافقة على طلب الكفالة الذي تقدم به للافراج عن الناشط والكاتب السياسي الروسان.

وأضاف العمري، أنه يقوم الآن باستكمال اجراءات التكفيل وارسالها إلى سجن ماركا للافراج عن الروسان.

وأشار العمري إلى أن الروسان أمضى شهرا في السجن، وهي مدة التوقيف القانونية