الاستخبارات الأميركية تحذر إسرائيل: حزب الله يستعد لعمل عسكري اذا لم يتم ترسيم الحدود البحرية والغازية مع لبنان
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اخلاء سبيل الزميل الكاتب عدنان الروسان بكفالة عدلية
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