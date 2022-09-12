البطرك الراعي" الرحيم" يهدد اللاجئين السوريين: إن لم تعودوا الى بلادكم فستتعرضون للحرب، فلا بقاء لكم على حساب لبنان
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جرينتش+2 11:12
قمع صحفي إسرائيلي بعدما وصف محمد الميناوي بـ “البطل” لأنه قصد قتل الجنود وليس المدنيين اليهود
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