العدو يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالقدس والضفة اليوم الاثنين، ومصر تحذره من إنفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة
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جرينتش+2 03:41
بعدما أحرزت السوشيال ميديا قصب السبق.. هل باتت نشرات الاخبار التلفزيونية ذكرى من الزمن الجميل؟؟
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