القبض على قاتل سيدة خمسينية طعناً في لواء الرمثا

ألقى فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي القبض على قاتل سيدة خمسينية في لواء الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد مساء أمس الأحد لمديرية شرطة لواء الرمثا بوجود جثة لسيدة داخل منزلها، وتم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في مقتلها وتعرضها لعدة طعنات.

وأكّد الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا باشر على الفور التحقيق في الحادثة، وتمكن خلال ساعات وبعد جمع المعلومات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي كان يعمل معها، وبالتحقيق معه اعترف بقتلها قبل أيام بقصد السرقة، وستتم إحالته إلى القضاء.

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