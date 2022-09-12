العدو يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالقدس والضفة اليوم الاثنين، ومصر تحذره من إنفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة
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جرينتش+2 03:41
القبض على قاتل سيدة خمسينية طعناً في لواء الرمثا
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