احصائية.. عمّان تستحوذ على 42% من مجموع سكان الأردن

كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، عن ارتفاع عدد سكان العاصمة عمّان حتى نهاية العام الماضي 2021.

وتشير البيانات إلى أن سكان العاصمة عمّان يشكلون 42% من سكان المملكة، حيث وصل عدد السكان المقيمين بالعاصمة حتى نهاية 2021، إلى 4642000 نسمة.

وقد حلّت مدينة اربد، ثانياً بأعلى عدد سكان، بنسبة بلغت 18% من مجموع سكان المملكة، حيث وصل عدد السكان بالمدينة إلى 2050300 حتى نهاية العام الماضي.

وجاءت مدينة الزرقاء ثالثاً، بعدد سكان وصل إلى 1581000 نسمة، بنسبة 14.3% من مجموع السكان.

كما حّلت مدينة المفرق رابعاً، ثم البلقاء، يليها الكرك، وجرش، ومأدبا والعقبة، ثم عجلون ومعان والطفيلة.