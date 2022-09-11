الضفة تقاتل.. إستشهاد القائد بكتائب شهداء الأقصى حمد أبو جلدة اليوم متأثرًا بجروحه في اشتباكات جنين الاربعاء الماضي
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جرينتش+2 10:28
هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي من حركة حماس
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