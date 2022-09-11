لحرمان حزب الله من إنتزاع الغاز بالقوة.. بايدن يتدخل شخصياً لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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جرينتش+2 08:35
حيثما مالت بوصلة الفؤاد فثَمَّ الرأس الشريف
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