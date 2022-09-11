الضفة تقاتل.. إستشهاد القائد بكتائب شهداء الأقصى حمد أبو جلدة اليوم متأثرًا بجروحه في اشتباكات جنين الاربعاء الماضي

جنين – استشهد، فجر اليوم الأحد، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الاسير المحرر حمد مصطفى أبو جلدة (24 عامًا) من مخيم جنين، متاثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام المدينة، لهدم الشقة السكنية الخاصة بالشهيد رعد خازم.

وقد أفاد مدير مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، الدكتور وسام بكر أن الشهيد ابو جلدة قد خضع لعمليتين، لكنه استشهد بسبب تعرضه لمضاعفات خطيرة، حيث أن رصاص الاحتلال أصابه في البطن وأدى إلى تمزق في الأوعية الدموية الرئيسة والعمود الفقري والأمعاء.

وفور استشهاده، أعلن الاستنفار في المخيم، ونعته كتائب الأقصى عبر مكبرات الصوت، متوعدة الاحتلال بمواصلة المقاومة والثأر للشهداء.

وقد نعت مساجد مخيم جنين الشهيد أبو جلدة، حيث توجه العشرات من أبناء جنين ومخيمها إلى مستشفى جنين الحكومي فور الإعلان عن استشهاده.

وخرجت في أرجاء المخيم مسيرة جماهيرية فجر اليوم، حمل خلالها الشهيد على أكتاف الشبان قبيل دفنه ظهر اليوم في المخيم. وردد الشبان هتافات غاضبة، ومطالبة بالثأر وتصعيد المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقد أعلنت فصائل العمل الوطني في جنين يوم حداد وإضراب اليوم الأحد على روح الشهيد.

يشار إلى أن الشهيد أبو جلدة أسير محرر ومتزوج وزوجته حامل، وقد سبق ان سمي “حمد” تيمنا باسم عمه الذي استشهد في الانتفاضة الأولى.

وبارتقاء الشهيد أبو جلدة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 94 شهيداً منذ بداية العام. ومن جنين وحدها استشهد 31 مواطناً، فيما استشهد من رام الله والبيرة 9 مواطنين، و18 من نابلس، و9 من الخليل، و11 من بيت لحم، و9 من القدس، و1 من طولكرم، و2 من قلقيلية، و2 من طوباس، و1 من أريحا.

#فيديو| وداع الشهيد حمد مصطفى أبو جلدة (24 عامًا) الذي ارتقى متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين يوم الأربعاء الماضي pic.twitter.com/FirQcQ1qlL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2022