دنيا سمير غانم تطرح اغنيتها الجديدة “نحنوح” على يوتيوب/ فيديو

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم اغنيتها الجديدة “نحنوح” على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على موقع تيك توك .

وقد نشرت دنيا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، لينك الاغنية ، وعلقت عليه قائلة : “اسمعوا اغنيتي الجديدة #نحنوح دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب ” .

يشار الي أن الاغنية من كلمات عليم، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

وتقول بعض كلمات الاغنية :

كله بيبدأ نحنوح .. بعدها ده كله بيروح

كله بيضحك علي كله طول ما الموضوع لسه جديد

أنا سينجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه

غير بس دموع فركشة ورجوع

غير كام اهه وتنهيد.