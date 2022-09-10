إصابة جنود العدو بالاختناق بعد إحراق برجهم العسكري قرب الخليل

الخليل- اصيب، صباح اليوم السبت، 7 من جنود الاحتلال بالاختناق، داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بعد قيام شبان باشعال اطارات مركبات على الباب الرئيسي للبرج.

وذكر الناشط محمد عياد عوض، ان الجنود كانوا نائمين حينما اشتعلت النيران بالاطارات، ما أدى إلى إصابة 7جنود بحالات اختناق وقد حضرت إلى المكان إسعاف نجمه داوود الحمراء مركبة اطفاء احتلالية حيث تم إسعاف الجنود المصابين واطفاء النيران.

واضاف عوض، بان الشبان قد كتبوا شعارات وطنية على جدار البرج تحمل اسم الشهيد إبراهيم النابلسي وحركة فتح، ولا يزال المدخل الرئيسي للبلدة مغلق منذ الليلة الماضية، بعد تعرض البرج العسكري لالقاء زجاجة حارقة.