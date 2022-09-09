60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم

القدس – أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك اليوم، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعلى أبواب “الأقصى” وفي محيطه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس بأنّ 60 ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ48 قد أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا -لم تعرف هويته-، عند باب الساهرة.

وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وواصل المئات رباطهم بعد صلاة الفجر في باحاته، لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.