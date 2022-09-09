لأنها وكر فساد وتحرش جنسي.. النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية المغربية تطالب بإغلاق سفارة الصهاينة في الرباط
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جرينتش+2 02:19
مع ان بلاء فلسطين جاء من وعد بلفور والانتداب البريطاني.. الملكة إليزابيث طافت دول العالم ولم تزر إسرائيل قط
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