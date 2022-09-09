قصة حب خيالية.. الملكة إليزابيث الثانية تقع في غرام الأمير فيليب وهي في الـ 13 من عمرها

امس الخميس، لحقت إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II ملكة بريطانيا، بحبيبها الأمير فيليب دوق إدنبرة Prince Philip, Duke of Edinburgh بعد أقل من عامين، حيث أعلن قصر باكنغهام وفاتها أمس بعد أن ذكر في بيان له أن جلالة الملكة تخضع للإشراف الطبي في قلعة بالمورال باسكتلندا، وأشار إلى تدهور حالتها الصحية.

ويأتي خبر وفاة إليزابيث الثانية بعد أشهر قليلة من احتفالها باليوبيل البلاتيني في يونيو الماضي، بمناسبة مرور 70 عامًا على جلوسها على العرش.

كانت قصة حب الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب مثل القصص الخيالية التي تدور أحداثها في الأفلام الرومانسية، فعندما أراد الأمير فيليب الزواج من ولية عهد بريطانيا حينذاك، كان عليه أن يتخلى عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية واكتفى بلقب مونتباتن الذى أخذه من عائلة والدته، واعتنق الطائفة الإنجيلية وبات من الرعايا البريطانيين، وأصبح الملازم فيليب بالبحرية البريطانية.

ولطالما كان الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، داعما لها على مدار أكثر من سبع عقود من الزمن هي فترة زواجهما، إذ قالت عنه الملكة إليزابيث الثانية: “بكل بساطة هو مصدر قوتي”.

قابلت إليزابيث الثانية زوجها المستقبلي وحب حياتها الأمير فيليب، ابن الأمير اليوناني الدنماركي آندرو والأميرة أليس، في الكلية الملكية البحرية في دارتموث عام 1939، عندما قام الملك جورج السادس والملكة إليزابيث الأم، بجولة في الكلية الملكية البحرية واصطحبا معهما ابنتيهما إليزابيث ومارغريت.

وقد اعترفت الملكة بعد ذلك أنها وقعت في حبه، رغم أن عمرها كان آنذاك 13 عامًا فقط، ومن بعدها بدأ تبادل الخطابات بينهما لعدة سنوات وعاشا قصة حب رائعة، حتى طلب الأمير فيليب من الملك جورج السادس يد ابنته للزواج، ووافق الملك ولكنه اشترط أن ينتظروا حتى تتم إليزابيث عيدها الـ 21.

ولم يعلنا الخطوبة رسميًا إلا بعد مرور ثماني سنوات من مقابلتهما الأولى أي في عام 1947، حيث تزوجا في العام نفسه، ومنح الأمير فيليب خطيبته إليزابيث خاتما من الألماس.

وقد كان هناك الكثير من الاعتراضات على خطوبتهما، لأن وضع الأمير فيليب المالي آنذاك كان سيئًا، كما أن شقيقات الأمير فيليب متزوجات من نبلاء ألمان ذوي صلة بالنازية، وبالأخص في هذه الفترة التي كانت الأمور مشتعلة بين ألمانيا وبريطانيا، إلا أن إصرار إليزابيث في هذا الوقت بإتمام الزواج، أرغم العائلة المالكة على الموافقة، بالرغم من تخوفاتهم من غضب الشعب الإنجليزي.

ولم تحضر شقيقات الأمير فيليب حفل زفافه ولم يدعوهن بسبب زواجهن من ألمان، وهو ما كان مرفوضًا تمامًا خاصة أن حفل الزفاف كان بعد الحرب العالمية الثانية بمدة لا تزيد عن عامين.

وبعد الزواج الذى تم فى 20 نوفمبر 1947، أصبح لقب الأمير فيليب هو صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة، وعلى مدار أكثر من 70 عامًا، رافق فيليب الملكة فى أداء مهامها الرسمية داخل وخارج المملكة المتحدة.

وقد لقبت إليزابيث الثانية بلقب ملكة بريطانيا بعد زفافها بـ 5 سنوات بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، ولكن لم يتوج الأمير فيليب مع الملكة إليزابيث حين أصبحت ملكة رسميًا، بل ظل يعتلي منصب دوق إدنبرة، ويرجع هذا إلى أن القوانين الملكية تنص أن الزوج من العائلة الملكية لا يلقب بلقب زوجته خاصة إذا كان لقبها أعلى منه.

وحتى وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قبل أن يتم عامه الـ 100 في 9 أبريل عام 2021، ظل هذا الثنائي الملكي من أشهر وأطول قصص الحب الملكية عبر السنين.

اليزبيث الصبية تراقص فيليب الشاب

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