رصاص المقاومة يُدوي في الضفة، ويصيب مستوطناً قرب بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس فجر اليوم الجمعة / فيديو

ذكرت مصادر عبرية إن مستوطناً أصيب، فجر اليوم الجمعة، بجروح طفيفة، في عملية إطلاق نار قرب بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة السابعة العبرية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة، تجاه مركبتين إسرائيليتين بالقرب من حاجز حوارة قرب نابلس.

وأوضحت القناة السابعة، أن صليات رصاصات أصابت إحدى السيارات، مما أدى لإصابة مستوطن بجراح طفيفة جراء شظايا الزجاج.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال سارعت بإغلاق حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، وشوهدت سيارة إسعاف في المكان.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات إلى منطقة العملية وفرضت إغلاقا بالمنطقة، وتجري أعمال بحث وتمشيط للوصول إلى منفذي العملية الذين انسحبوا بأمان.

🔴 متابعة صفا | مصادر محلية: مقاومون يطلقون النار على حاجز حوارة جنوبي مدينة نابلس وقوات الاحتلال تغلقه في كلا الاتجاهين pic.twitter.com/z2J8PGTQ14 — وكالة صفا (@SafaPs) September 8, 2022