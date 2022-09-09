جراء تزاحم الجمهور.. هاني شاكر يحيي حفلين بدل واحد في دمشق

شهد شباك تذاكر حفل هاني شاكر في أوبرا دمشق تزاحما كبيرا، واشتكى الجمهور من الطوابير والتدافع على شراء التذاكر، الأمر الذي دفع العديد من وسائل الإعلام السورية لتسليط الضوء على هذه الحالة، ولم يخلُ الأمر من اتهامات بسوء التنظيم والفوضى.

انتقادات الجمهور دفعت مسؤولي دار أوبرا دمشق إلى الإعلان عن حفل ثانٍ لأمير الغناء العربي يوم 16 سبتمبر، إذ جاء في بيان إعلامي نشرته الاوبرا عبر حسابها بموقع فيس بوك: جمهورنا الكريم نظرا للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر، وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية، تعلن الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون عن إقامة حفل ثان يوم الجمعة 16 سبتمبر.

وكان الفنان هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي واحد على مسرح أوبرا دمشق بسوريا يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث يقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، منها: نسيانك صعب، علي الضحكاية، وعد منى، مشتريكى، وغيرها من الأغاني.

وقد نشر هاني شاكر صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: “تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير”.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لدار أوبرا دمشق على “فيسبوك”، بين 3 فئات للتذاكر، وأسعارها 5000 ليرة سورية للدرجة الأولى، و3000 ليرة لدرجة الثانية، و2000 ليرة للدرجة الثالثة.