رحلت اليوم الخميس الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاماً قضت 70 منها كملكة، مسجلة أطول فترة حكم عرفها التاريخ

عاصرت خلال فترة ملكها:

• 16 رئيساً لوزراء بريطانيا

• 14 رئيساً أمريكياً منذ ترومان حتى اليوم (التقت 13 منهم)

• 7 زعماء للاتحاد السوفيتي من ستالين إلى غورباتشوف ثم 3 لروسيا

• جميع ملوك السعودية من عبد العزيز وحتى سلمان،

• زعماء مصر من الملك فاروق حتى اليوم

• 7 بابوات للفاتيكان

• عشرات الزعماء الأوروبيين ومئات من زعماء العالم

قامت ب 89 زيارة ملكية حول العالم

شاهدت 17 دورة لكأس العالم و24 دورة أولمبية صيفية وشتوية

شهدت:

• الحرب العالمية الثانية

• حرب الكوريتين

• تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر

• بناء السد العالي

• اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي

• النقل التلفزي الملون

• حرب عام 1967

• حرب فيتنام

• هبوط أول إنسان على سطح القمر

• حرب عام 1973

• 3 حروب بين الهند وباكستان

• الانضمام للاتحاد الأوروبي – ولاحقاً الخروج منه

• حملة الجيش الجمهوري الإيرلندي ضد بريطانيا

• حرب الفوكلاند/مالفيناس

• غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان

• انهيار الاتحاد السوفيتي

• سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا

• الحرب العراقية-الإيرانية

• غزو الكويت

• موت الأميرة ديانا

• هجمات 11 سبتمبر

• احتلال أفغانستان

• احتلال العراق

• الألفية الثانية

• غزو روسيا لأوكرانيا

• وغيرها من الأحداث العالمية

زادت أعضاء الكومنولث من 7 بداية حكمها إلى 56 – لتكون أعلى سلطة – وإن كانت رمزية – في هذه الدول ومنها كندا وأستراليا وغيرها

مئات الكوارث الطبيعية والأوبئة، وآخرها جائحة كورونا

ثروة ملكية تقدر ب 28 مليار جنيه إسترليني

150 لوحة شخصية رُسمت لها

على خلاف الشائع فقد كان لها صلاحيات واسعة في الحكومة والبرلمان والقضاء وكل مناحي الحياة، لكنها تقليدياً لا تمارس هذه الصلاحيات إلا في أوقات الضرورة

هي سنة الحياة التي لا تبديل لها

لن يخلد فيها أحد

والجميع راحل

لا فرق بين وزير وغفير أو غني وفقير

وكفى بالموت واعظاً

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