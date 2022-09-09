أجواء حارة اليوم الجمعة وغدا، وانخفاض طفيف على الحرارة الأحد

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (2-3) درجات مئوية، حيث تتحول الأجواء إلى حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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