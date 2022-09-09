لأنها وكر فساد وتحرش جنسي.. النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية المغربية تطالب بإغلاق سفارة الصهاينة في الرباط
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أجواء حارة اليوم الجمعة وغدا، وانخفاض طفيف على الحرارة الأحد
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