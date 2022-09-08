وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط احتيالية باسم البنك المركزي

الضفة تقاتل.. العدو يعتقل مساء اليوم الخميس شابًا مسلحاً من نابلس وهو في يافا متوجهاً لتنفيذ عملية بتل أبيب/ فيديو
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