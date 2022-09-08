وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط احتيالية باسم البنك المركزي

حذَّرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعامل مع روابط إلكترونية وهمية احتيالية ترد على هواتفهم، أو تصلهم من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعية أنها صادرة عن البنك المركزي.

وأوضحت أن مرسل الرابط الوهمي يطلب من المتلقي الدخول واستكمال تعبئة بياناته لوجود نقص فيها، وأنه في حال لم يقم بإدخال البيانات، سيجري إيقاف بطاقاته الائتمانية والمحافظ المالية الخاصة به، وتشتمل هذه البيانات على معلومات شخصية كرقم الحساب والأرقام والمعلومات السرية، وكود التأكيد الذي يصله كرسالة نصية، ما يمكنهم من اختراق حسابات الضحية، والحصول على أمواله إن وجدت عن طريق إجراء التحويلات المالية والشراء الإلكتروني وغيرها من المعاملات المالية.

وأهابت وحدة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين والمقيمين كافة بعدم التعامل مطلقا مع تلك الروابط أو التفاعل معها وحظر الأرقام التي أرسلت عبرها، إذ أن البنك المركزي لا يقوم بالتواصل مع أي شخص وطلب معلوماته الشخصية أو البنكية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إرسال أية وثائق شخصية حتى لا يتم استخدامها في الاحتيال على أشخاص آخرين مستقبلاً .

وأشارت إلى أنه وفي حال تم التعامل مع تلك الروابط وتزويدهم بالبيانات الشخصية أو البنكية يرجى الإسراع بالتواصل مع البنك الذي تتعامل معه وإيقاف الحساب بشكل مؤقت لحمايته من السرقة والاختراق ومراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتقديم بلاغ رسمي بالحادثة.

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